Киркоров сообщил, что не будет покупать недвижимость наследникам

Богатый артист удивил общественность

Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление о будущем своих наследников. Артист сообщил, что не собирается приобретать недвижимость для Аллы-Виктории и Мартина. По его словам, главная задача родителей – дать детям жизнь и образование, а остальное они должны достигать самостоятельно.

Поп-король отечественной эстрады подчеркнул, что, став взрослыми, его детки сами смогут сколотить состояние и найдут, где взять деньги на дом и другие материальные блага. Он заявил, что не планирует обеспечивать их финансово, так как считает, что самостоятельность важна для формирования сильной личности.

Артист уточнил, что всегда готов поддерживать своих наследников, если это потребуется, но вмешиваться в их судьбу или прокладывать для них путь он не намерен. Знаменитость хочет, чтобы звездные дети научились добиваться успеха собственными усилиями.