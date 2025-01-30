Киркорову выставили условия для выступлений в России

Киркорову выставили условия для выступлений в России
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Артиста намерены отправить на передовую

Если певец Филипп Киркоров хочет и дальше выступать в России, ему необходимо приехать на линию соприкосновения с концертом. Такое условие выставил глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов. Общественники уже направили обращения к государственным органам и представителям российского культурного сообщества с просьбой запретить гастроли поп-короля.

По их словам, Киркоров должен не словом, а делом доказать свою преданность России и поддержать тех, кто стоит на страже интересов страны. Представители движения напомнили, что недавно артист снова угодил в скандал из-за своего участия в богатой еврейской свадьбе в Нью-Йорке, выступая на одной сцене с Кристиной Орбакайте. 

"Мы уже становились свидетелями поступков, дискредитирующих народного артиста: участие в провокационных перформансах, "голой" вечеринке, защита Максима Галкина*", – указано в официальном письме общественников.

Они уверены, что до тех пор, пока знаменитость не окажет реальную помощь российским военным, он не имеет права выступать на российских площадках. 

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: News.ru
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