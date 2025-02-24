Выступление Киркорова в Петербурге потребовали отменить

Общественники указали на ряд "грехов" исполнителя

Выступление поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, запланированное на конец апреля в Санкт-Петербурге, оказалось под угрозой срыва.

В прессе появилась информация о том, что общественные активисты из Сибири направили обращение к губернатору города с требованием аннулировать договоренности по проведению концерта, который должен пройти в БКЗ "Октябрьский".

По мнению инициаторов запрета, творчество этого артиста содержит явные элементы "деструктивной идеологии". В своем обращении они также напомнили о его участии в скандальной "голой вечеринке" и конфликте с режиссером премии "Золотой граммофон" Мариной Яблоковой, которую артист ударил.

Будет ли принято официальное решение по этому вопросу, пока не ясно. Представители знаменитости ситуацию не комментируют. Однако эта история уже вызвала широкий общественный резонанс.

Стоит отметить, что подобные случаи происходят не впервые. Ранее такому же "наказанию" подверглась известная исполнительница Лолита – ее выступления не состоялись в нескольких городах, включая Томск и Волгоград.

Напомним, недавно Киркоров поразил публику, объединившись с Орбакайте.