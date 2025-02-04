"Готов предать кого угодно": Лолита жестко высказалась про Киркорова

Знаменитость высказалась о моральных качествах своего коллеги

Певица Лолита Милявская отреагировала на недавние выпады Филиппа Киркорова в адрес Анастасии Ивлеевой. Ранее артист возмущался, что блогер так и не извинилась перед ним за скандал с вечеринкой. При этом он якобы в мероприятии не участвовал – на деле певец просто зашел, подарил главе вечера цветы и покинул заведение. Однако исполнительница хита "На Титанике" уверяет, что ее коллега врет.

"Филипп Киркоров – что с него взять? Он человек, который готов на все что угодно, предать кого угодно. Это человек, который на вечеринке был также, как и я", – призналась Лолита.

По ее словам, певец провел на мероприятии около двух или трех часов, проводя весело время. Но при этом решил, что может обвинить Ивлееву в собственных поступках.

Милявская указала, что Киркоров оказался человеком, который фактически предал всех своих собратьев и участников вечера. Мстить ему она не собирается – вместо этого она наблюдает, как сейчас артисту приходится кланяться везде, где только можно.

"У него ресурсы есть только охранять собственную персону и корону", – приложила она Филиппа.

Известно, что не так давно Киркоров обзывал блогера за то, что она пригласила его на собственное "почти голое" мероприятие. После этого между знаменитостями началась перепалка.

Ранее Лолита оценила, какое будущее ждет Ивлееву после скандала с вечеринкой и отмены.