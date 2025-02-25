Прогноз звезды порадовал россиян

Одна из самых необычных представительниц российского шоу-бизнеса, исполнительница Катя Лель рассказала журналистам в недавнем интервью, что ей приснился сон, в котором она узнала об окончании российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

По словам артистки, видение оставило у нее уверенность, что этот сон окажется пророческим. Звезда предсказывает, что конфликтная ситуация закончится уже в текущем 2025-м году.

Звезда отметила, что во сне к ней обращались словом "Россия", и она чувствовала, что речь идет не только о ней лично, но и о всей стране. Певица подчеркнула, что послание было ясным: нужно готовиться к победе, которая уже близка.

Артистка также добавила, что настроена оптимистично и считает, что 2025 год принесет хорошие новости. Она призвала своих поклонников "ждать чуда" и верить в лучшее.

Поклонники Кати Лель активно обсуждают ее слова в социальных сетях. Многие поддержали певицу, выражая надежду на скорейшее завершение конфликта.

Впрочем, в октябре 2024 года артистка уже оставляла подобное пророчество. Тогда она заявила, что боевые действия прекратятся в течение двух недель.