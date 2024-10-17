Лель рассказала о сне с прогнозом о завершении спецоперации

"Через две недели": известная певица раскрыла таинственное пророчество о финале СВО
Фото: www.unsplash.com
Слова знаменитости поражают

Популярная российская исполнительница Катя Лель поделилась своим мистическим опытом, раскрыв пророчество, которое она получила во сне о финале СВО.

По словам артистки, в среду, 16 октября, ей приснилось вещее сновидение, в котором явился загадочный голос, несколько раз произнесший одну и ту же фразу. Знаменитость утверждает, что голос сказал о грядущей победе нашей страны, которая наступит в самое ближайшее время.

"Россия, через две недели тебя ждет победа", – рассказала она об услышанном.

Этот сон произвел сильное впечатление на певицу, которая восприняла его как знак от высших сил. Звезда считает, что пророчество является важным указанием на будущий исход событий, связанных с военной операцией. Артистка всегда была известна своей склонностью к эзотерике и вере в потусторонние силы, и теперь она уверена, что ее сон предвещает значительные изменения.

Подобные заявления о "вещих снах" вызывают неоднозначные реакции, однако певица верит в истинность своего видения и делится этим посланием с поклонниками, ожидая скорых перемен для страны.

К слову, ранее артистка сделала шокирующее признание об инопланетянах и своей интимной жизни.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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