Галкин* грубо оскорбил россиянок из-за вопроса о деньгах

Юморист устроил форменную истерику

Беглый юморист Максим Галкин* вновь оказался в центре скандала после того, как резко отреагировал на комментарии подписчиков в соцсетях. В одном из своих постов он вступил в перепалку с пользователями, которые обвинили его в том, что он покинул родную страну ради спасения своих финансов.

Одна из подписчиц заявила, что хохмач "испортил жизнь" Алле Пугачевой, лишив ее заслуженного уважения на родине. Она предположила, что артист уехал исключительно ради сохранения своих активов за границей.

В ответ на это юморист язвительно заметил, что у его собеседницы "вековая пыль в мозгах", и поставил под сомнение существование тех самых активов, о которых она говорит. С сарказмом он предположил, что, возможно, где-то зарыл свои богатства, но забыл, где именно. Кроме того, юморист намекнул, что некоторые получают "деньги за грязь", критикуя других в соцсетях.

Другие комментаторы быстро ответили, что "деньги за грязь" он уже два года получает от западных стран, а также упрекнули в том, что финансовая выгода оказалась для него важнее совести. Кроме того, подписчики начали задавать один и тот же вопрос: когда он начнет возвращение на родину, как это сейчас делают многие беглецы.

Одна из пользовательниц напомнила артисту, что публичные люди не должны вмешиваться в политику, а слова, сказанные против своей страны, всегда имеют последствия. В ответ остроумный лицедей предположил, что у нее "мозговые камни", сравнив их с камнями в почках. Также он высказался о том, что у оппонентки якобы "сросшиеся в каменные катышки мыслеформы" и ехидно добавил, что они сформированы под влиянием телевидения.

К слову, ранее грандиозный скандал в израильском ресторане закатила жена юмориста Алла Пугачева.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации