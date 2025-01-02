Россияне отреагировали на танцы Галкина* и Пугачевой под русские песни

Народ высмеял затосковавших по России Галкина* и Пугачеву
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артисты неожиданно вышли на связь с поклонниками

Новогоднюю ночь эмигранты Максим Галкин* и Алла Пугачева провели за границей, но отказываться от всего русского артисты на стали. В своих соцсетях они похвастались перед людьми, как зажигательно танцуют в ресторане под песни Андрея Губина и Валерия Меладзе. Многие решили, что так знаменитости тайно послали сигнал – они все же скучают по России, несмотря на свои пламенные речи.

Некоторые россияне поддержали супругов, заявив, что рады видеть их в хорошем расположении духа и здравии. Но таких было значительно меньше, чем тех, кто гневно или с высмеиванием отреагировали на появление Галкина* и Пугачевой в соцсетях в новогодние праздники.

"Избушка на курьих ножках какая-то, а не Пугачева",

"Танцует? Она от Галкина боится оторваться, а-то упадет",

"Ну хоть штанишки надела, старушка. Памперс надо маскировать", – пишет публика.

Впрочем, некоторые россияне предпочли придерживаться другого подхода в отношении артистов. Они заявили, что не собираются судить их за отъезд из страны и некоторые резкие высказывания, поскольку "жизнь все расставит по местам".

Ранее появились сообщения о возможном возвращении Пугачевой в Россию в 2025 году. 

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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