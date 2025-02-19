Соседи предложили взорвать замок Галкина*

Соседи призвали взорвать замок Пугачевой и Галкина*
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Звездное соседство многим никогда не нравилось

Жители деревни Грязь резко высказались о судьбе замка Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, который, по некоторым данным, постепенно разрушается без хозяев. Один из местных жителей заявил, что этот дом не вписывается в облик деревни и его следовало бы "взорвать":

"Что с ним делать? Взорвать!"

Он добавил, что судьба роскошного строения его совершенно не волнует, а попытки конфискации вряд ли увенчаются успехом.

Мужчина отметил, что не обращает внимания на сообщения о черной плесени, появившейся на стенах замка. По его словам, ни сам особняк, ни его прежние владельцы давно не вызывают у него никакого интереса.

Соседа артиста поддержали три местные жительницы, гулявшие по деревне с детскими колясками. Они заявили, что состояние замка их тоже не беспокоит и добавили, что его разрушение их вполне устраивает.

Высказывания местных жителей показывают, что отношение к замку и его владельцам со временем сильно изменилось, а сам особняк стал для многих бельмом на глазу.

К слову, ранее Галкин* угодил в скандал из-за отказа брать цветы после концерта в Осло.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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