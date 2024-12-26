Галкин* обратился к публике на иврите

Комик продолжает привлекать к себе внимание

Опальный российский юморист Максим Галкин*, давно покинувший родную страну, обратился к своим подписчикам на иврите, соответствующее короткое видео он разместил в своем блоге. Шоумен появился на записи с растрепанными волосами и в очках с круглой оправой. В видеоролике беглец решил поздравить израильских граждан с началом праздника Хануки.

Многие подписчики оценили старания лицедея, отмечая, что у него прекрасное произношение и явно виден прогресс в освоении языка. Некоторые комментаторы выразили удивление по поводу того, как быстро он учит язык евреев – юморист явно очень старается.

Одна из восторженных поклонниц оставила комментарий, в котором заметила, что, по мнению некоторых, евреи не учат иврит или идиш, а скорее "вспоминают" эти языки, поэтому быстро справляются с нелегкой задачей.

Тем не менее, не все были довольны такой выходкой. Некоторые подписчики выразили недоумение, почему беглец не продублировал свое поздравление на русском языке. Одна из подписчиц язвительно поинтересовалась, мог ли он также сказать поздравление по-русски, или же теперь шоумен способен говорить только на иврите.

К слову, ранее была раскрыта причина русофобского поведения Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации