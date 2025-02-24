Комик Галустян попал под санкции Евросоюза

Лицедей оказался в "черных списках"

Известный российский юморист Михаил Галустян попал под новый удар европейской санкционной дубины. Его имя оказалось в обновленном списке ограничений, который опубликовал Европейский совет. Вместе с ним под ограничения, в частности, попала теледива Юлия Барановская.

Еврообъединение утвердило уже 16-й пакет санкционных рестрикций, направленных против нашей страны. Решение было принято 24 февраля 2025 года – в очередную годовщину старта спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

В документе значатся 48 "физиков" и 35 компаний, против которых введены ограничения. Кроме того, в новый перечень попали восемь российских СМИ.

Помимо персональных санкций, европейцы впервые ограничили финансовые операции для кредитных организаций и контор из третьих государств, подключившихся к нашей Системе передачи финансовых сообщений – аналогу международного платежного комплекса SWIFT. Этот шаг направлен на усиление давления в финансовой сфере.

Комик пока никак не прокомментировал свое попадание в "черный список". Однако санкции могут создать определенные сложности для зарубежных поездок и финансовых операций фигурантов списка.

К слову, ранее Галустян рассказал, как использовал российский триколор в сложной ситуации.