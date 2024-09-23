Галустян рассказал об использовании российского триколора в качестве оберега

Комик нашел странное применение национальному символу

Ведущий Михаил Галустян поделился впечатлениями от съемок нового проекта на ТНТ "Звезды в джунглях", которые проходили в Колумбии. Как оказалось, во время пребывания в этой латиноамериканской стране особую роль для артиста сыграл российский триколор. По словам комика, во время путешествия российский флаг стал для него настоящим "оберегом", который помогал на дорогах этой экзотической страны.

Галустян рассказал, что Колумбия поразила его не только своей природной красотой, но и суровыми климатическими условиями. Температура воздуха в некоторых местах достигала 39 градусов в тени, что делало передвижение по джунглям настоящим испытанием. Однако, по его словам, куда большее беспокойство вызывала безопасность, так как страна известна враждующими между собой наркокартелями и высокой криминальной активностью в некоторых регионах.

Михаил поделился, что всегда берет с собой маленькие российские флаги. Один из таких триколоров ведущий сразу повесил под лобовое стекло своего авто в Колумбии, веря, что он может дать защиту. Также артист упомянул, что всегда берет с собой небольшие сувениры – магнитики с изображением Кремля или российского флага. Эти презенты Галустян использовал в неожиданных ситуациях: когда автомобиль останавливали сомнительные личности, перепуганный комик дарил им такие памятные вещи, что, по его словам, нередко помогало разрядить обстановку и избежать неприятностей.

К слову, ранее Галустяна поймали на ласках с известной певицей.