Цыганова обвинила Ваенгу в издевательстве над образом священника

Ваенгу обвинили в извращении над образом священника: громкий скандал
Елена Ваенга. Фото: соцсети
К артистке есть вопросы

Популярная российская исполнительница Вика Цыганова выступила с резкой критикой по поводу решения о присвоении ее коллеге по звездной сцене Елене Ваенге звания Заслуженной артистки Российской Федерации.

Она выразила сомнение в том, что звезда действительно заслужила этот статус, и открыто заявила о своем недовольстве. В первую очередь, негодующая знаменитость обвинила певицу в извращениях на образом священника.

Она напомнила, что Ваенга выходила на сцену в образе монаха, корчила из себя мужчину и, по ее мнению, искажала образ священнослужителя. Артистка подчеркнула, что подобные вещи вызывают у нее возмущение. Впрочем, она тут же добавила, что претензии у нее скорее не к самой исполнительнице, а к тем, кто принял решение о присвоении звания.

Певица также заявила, что не боится высказывать свое мнение. Она считает себя вправе выражать недовольство тем, что в российском шоу-бизнесе появляются артисты, чье творчество вызывает у нее раздражение.

К слову, недавно громкий скандал разгорелся из-за присвоения высокого звания другой певице – Кате Лель.

Источник: Regions.ru ✓ Надежный источник
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