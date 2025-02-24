На концерте Ваенги умерла женщина

Внезапная смерть: на концерте Ваенги произошла жуткая трагедия
Елена Ваенга. Фото: соцсети
Очевидцы были в ужасе от случившегося

Во время выступления популярной российской исполнительницы Елены Ваенги в тверском ДК "Пролетарка" произошла жуткая трагедия. По данным, которые появились в прессе, одной из зрительниц стало плохо прямо во время концерта, спасти несчастную не удалось.

Сообщается, что 71-летняя дама пришла на концерт вместе со своей подругой. Вечер начался без происшествий, но позже пожилым женщинам стало плохо. Подруге удалось оказать помощь, а вторая пенсионерка скончалась около 21:00.

Очевидцы утверждают, что в зале плохо работала вентиляция, было душно, и многие зрители жаловались на нехватку свежего воздуха. По словам некоторых присутствующих, организаторы не принесли аптечку и не смогли оперативно оказать первую помощь несчастной.

После случившегося концерт был остановлен. Звезда прервала выступление, а публика покинула зал. Причины произошедшего сейчас выясняются, официальных комментариев от организаторов пока не поступало.

К слову, ранее Ваенгу обвинили в извращении на образом священника.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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