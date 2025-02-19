"Обрушил эту передачу": Якубович прервал молчание о скандале на шоу ЧБД

Ведущий рассказал свою версию случившегося

Леонид Якубович высказался о скандале на шоу "ЧБД", где ушел прямо со съемок из-за поведения ведущих. Артист говорит, что ему не понравилось постоянное перебивание, из-за которого он едва не вышел из себя.

Во время лекции в МГИМО ведущий рассказал, что принять участие в проекте его пригласил Нурлан Сабуров, который лично приехал к нему дал обещание, что все будет сделано аккуратно. Якубович сразу попросил их слишком заигрываться, поскольку шутить они, по его мнению, совершенно не умеют.

"Их сбить можно в одну секунду. Я не стал в середине их трогать, потому что я понимал, что они работают. Но, в принципе, было несколько моментов, я бы обрушил эту передачу до того, как я ушел!" – заявил артист.

Знаменитость вспомнил, что в одном моменте хотел заставить ведущих ходить по залу и раздавать подаренные ему огурцы с помидорами, но понял – это сорвет съемки. По его словам, юмористы на самом деле являются непрофессионалами, которые делают вид, что что-то понимают в своем деле.

Ранее в Сети появилось видео, как Якубович со скандалом ушел со съемок "ЧБД". Артист так и не рассказал свою историю до конца и отказался доснимать эпизод со своим участием.