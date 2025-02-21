Известная певица Луна сбежала с Украины и запела на русском

Известная певица сбежала с Украины и запела на русском
Фото: www.unsplash.com
Девушка переобулась на лету

Популярная украинская певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна, покинула Незалежную и начала исполнять песни на русском языке. В недавнем интервью она объяснила, отчего решила неожиданно переобуться.

Ранее девушка открыто поддерживала националистические украинские формирования, признанные в России террористическими. Она даже посвятила одну из своих композиций бойцу, который, по имеющимся данным, участвовал в расстрелах пленных россиян. Однако теперь артистка несколько изменила свою позицию.  

В разговоре с ведущими девушка призналась, что пыталась остаться в Незалежной и продолжить заниматься творчеством, но это оказалось невозможным. По ее словам, в стране слишком много ограничений, которые мешают ей свободно выражать себя. 

Она отметила, что не хочет сужать границы своего творчества и предпочла сменить не только место жительства, но и язык исполнения песен.  

Очевидно, такой шаг будет жестко раскритикован украинской публикой. Жители Незалежной не прощают артистов, которые хотят петь на русском и не готовы выполнять все жесткие требования киевского режима.

К слову, ранее сбежавшему из России Преснякову пришлось отменять концерт из-за трагедии. Парень давно живет за пределами родной страны.

Источник: YouTube-канал "Этот прус" ✓ Надежный источник
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