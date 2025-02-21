Пресняков перенес концерт после пожаров в Лос-Анджелесе

Парень давно живет за пределами родной страны

Никита Пресняков объявил о переносе своего концерта в Лос-Анджелесе из-за страшной трагедии, которая повлияла на работу концертных площадок. Парню пришлось отказаться от выступления в одном из заведений, так как его навсегда закрыли после пожаров, которые пронеслись по штату.

Артист продолжает гастрольный тур по американским городам, а выступление в Лос-Анджелесе было запланировано на 7 марта. Однако из-за сложной ситуации заведение, где должен был пройти концерт, больше не работает.

Беглый артист отметил, что такие обстоятельства иногда случаются, и объяснил, что организаторы уже нашли новое место для выступления. При этом дата концерта остается неизменной, а билеты действительными. Стоимость посещения мероприятия составляет 55 долларов, что эквивалентно примерно 5 тысячам рублей.