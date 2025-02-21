Молодая жена Диброва почти облысела из-за нарощенных волос – фото

Для девушки это стало ударом

Жена телеведущего Дмитрия Диброва столкнулась с серьезными проблемами с волосами. Жуткие неприятности с главным женским украшением – шевелюрой, начались после двух лет наращивания.

Полина призналась в соцсетях, что сейчас активно занимается восстановлением локонов. Она опубликовала снимки, на которых явно видны жуткие проплешины, и рассказала, что длительное ношение нарощенных прядей крайне негативно сказалось на ее натуральных волосах.

По словам 35-летней возлюбленной телезвезды, несколько месяцев назад она начала курс восстановления. В своем посте девушка отметила, что состояние волос было критическим, но теперь появились первые улучшения. Полина регулярно посещает специалиста, делает питательные маски и принимает витамины.

После таких "издевательств" над волосами процесс восстановления требует времени и терпения, но уже через пять месяцев удалось добиться видимого результата. Девушка настроена оптимистично и продолжает ухаживать за шевелюрой.

К слову, недавно Полина скинула одежду и похвасталась пышными формами.