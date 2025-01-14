Жена Диброва скинула одежду и похвасталась пышными формами

Жена Диброва скинула одежду и похвасталась пышными формами
Полина Диброва. Фото: соцсети
Знаменитость продемонстрировала свои округлости

Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва решила похвастаться стройной фигурой в своих соцсетях. Полина опубликовала на странице снимок, скинув верхнюю одежду и представ в одном красном купальнике и шапке-ушанке.

Знаменитость рассказала, что сейчас отдыхает в Мурманске без супруга. Температура в регионе опустилась до отметки минус 5 градусов по Цельсию, однако это не остановило модель от желания оголиться и показать результаты работы над своим телом в спортзале. Диброва решила попозировать на камеру, широко раздвинув руки и приподняв бедро так, чтобы было видно ее красивые и стройные ноги.

Полина Диброва. Фото: соцсети

Известно, что Полина внимательно следит за своей внешностью. После рождения младшего сына она стала особенно активно заниматься спортом, поскольку признавалась, что с годами держать себя в стройности становится все сложней. Дополнительно она легла под нож пластического хирурга, увеличив грудь.

Источник: соцсети

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