Лидер "Ногу свело!" Покровский* оскорбил россиян

Лидер "Ногу свело!" ядовито оскорбил россиян
Максим Покровский*. Фото: соцсети
Беглец сделал публичное заявление

Фронтмен некогда любимого в нашей стране музыкального коллектива "Ногу свело!" Максим Покровский* разместил на просторах интернет– пространства публикацию, в которой в крайне грубой форме выразил свое мнение о россиянах, поддерживающих военные действия.

Беглец пафосно объявил, он считает бессмысленным пытаться объяснять таким людям разницу между хорошим и плохим. Музыкант отметил, что, по его мнению, общаться с животными было бы гораздо продуктивнее.

"Гораздо эффективнее общаться со зверушками", – ядовито заявил певец.

В своем посте артист также представил фрагмент будущего клипа группы, премьера которого запланирована на 24 февраля 2025 года. В коротком отрывке из ролика показаны медведи, пляшущие на военном полигоне, а на заднем плане видны ракеты.

Музыкант не впервые делает грубые политические высказывания в соцсетях. В последние годы он неоднократно комментировал общественные события и выпускал песни, жестко критикующие нашу страну, за что и был отправлен в "черный список" иноагентов.

К слову, ранее сбежавший из России Пресняков был вынужден отказаться от концерта из-за трагедии. Парень давно живет за пределами родной страны.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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