Богомолов согласился поставить спектакль о Путине

Богомолов сделал громкое заявление о Путине
Константин Богомолов. Фото: соцсети
Режиссер буквально "преследует" президента

Режиссер Константин Богомолов выразил готовность поставить спектакль, посвященный победам российского лидера Владимира Путина. Как стало известно, он допустил такую возможность при одном условии – если кто-то напишет достойную такого повода пьесу.

Муж скандально известной журналистки Ксении Собчак в последнее время все чаще появляется на мероприятиях с участием главы государства. Сегодня, 21 февраля, журналист Александр Юнашев опубликовал видео, на котором культурный деятель дает комментарий о возможной постановке. Он отметил, что при наличии сценария готов взяться за работу, а также добавил, что подумает над тем, чтобы самому выступить в роли драматурга.

21 февраля театральный деятель посетил Форум будущих технологий, где выступал глава нашей страны. Это ежегодное мероприятие проходит в российской столице с 2023 года.

К слову, ранее популярный артист Дмитрий Певцов нелестно высказался о Богомолове.

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