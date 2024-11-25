Певцов резко высказался о заслугах Богомолова

"Мерзость": Певцов публично плюнул в Богомолова
Дмитрий Певцов. Фото: АГН "Москва"
Он признался, что не будет работать с режиссером ни при каких условиях

Известный актер Дмитрий Певцов возмущен ситуацией, которая сложилась в российской театральной сфере. Больше всего он недоволен назначением Константина Богомолова на должность художественного руководителя сразу нескольких творческих заведений. По его словам, знаменитый режиссер не представляет из себя ничего стоящего, а славу получил только благодаря дерзким выходками и своей супруге.

"У него же три творческих принципа – богохульство, мерзость и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нем начали говорить", – считает Певцов.

Артист полагает, что в культурной среде о Богомолове идут разговоры исключительно потому, что там все продается и покупается. Более того, кадровые назначения, где подобному режиссеру дают руководить сразу несколькими театрами, вызывает у него "смех" и "хохот".

Певцов говорит, что категорически отказывается работать в любом месте, где указывается фамилия Богомолова. И для него не имеют значения, будет ли такой фильм настоящим произведением искусства или заплатят ли за него огромный гонорар.

Сейчас Константин Богомолов руководит Театром на Малой Бронной и бывшим Театром Романа Виктюка. Действия режиссера возмущают его коллег, по мнению которых, он решил просто раздавить все воспоминания о знаменитом мастере.

Источник: СтарХит
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