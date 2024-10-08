Актриса Снигирь назвала Богомолова тираном

Сволочь и тиран: Снигирь крепко прошлась по Богомолову
Юлия Снигирь. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость вспомнила об опыте сотрудничества с мужем Собчак

Актриса Юлия Снигирь, которая несколько раз работала с Константином Богомоловым в разных проектах, рассказала, что режиссер в рабочей атмосфере невероятный тиран. Сложнее всего с ним приходится, если репетируешь спектакль для театра.

Артистка вспомнила, что сильно поссорилась с Богомоловым, когда они снимали "Кеша должен умереть". В один из моментов режиссер заявил, что мог бы буквально вышвырнуть ее прочь, если бы они были в театре. Юлия отметила, что именно поэтому в театральных проектах старается с ним не работать.

Снигирь вспомнила, что на репетициях спектакля "Король Лир" она играла еврейского мальчика, который читает очень сложное стихотворение. В эти моменты Богомолов, который наблюдал за ее игрой, постоянно отворачивался, тяжело вздыхал и всем видом показывал, то она справляется со своей работой ужасно.

"Это был жуткий стресс. Я думаю: "Какая же сволочь. Как так можно?""– вспомнила знаменитость.

Однако в итоге она благодарна режиссеру за строгость, поскольку в один момент к ним на спектакль пришел человек с психическим расстройством. Во время читки стихотворения он начал выкрикивать в ее адрес ругательства – и благодаря закалке от Богомолова Юлия ни разу не сбилась.

Ранее психолог объяснила проблемы с самооценкой актрисы Снигирь.

Источник: ВКонтакте

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