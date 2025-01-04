Нумерологи предрекли скорый развод Собчак и Богомолову

Знаменитости не выдержали навалившихся на них испытаний

Браку Ксении Собчак и Константина Богомолова, вероятно, грозит скорый крах. Об этом заявили нумерологи, который составили подробный прогноз для знаменитостей.

По их словам, прошлый год для журналистки прошел под покровительством шестерки, которая является символом влюбленных. Это означает, что период особенно важен для пары, укрепления отношений и их дальнейшего развития. И на фоне слухов об изменах режиссера, картина складывается совершенно безрадостная.

Утверждается, что если супруги успешно прошли испытание, то тогда Собчак находится в ожидании малыша. Журналисты подозревали беременность у знаменитости в течение всего года, однако она новости опровергала, уверяя, что просто набрала вес.

"Если Ксения и Константин не справились с испытаниями, которые принесла им шестерка, то она обернулась темной стороной. В этом случае как раз возможна измена, потеря любви и крах их союза", – указали нумерологи.

Новый 2025 год обещает раскрыть правду об отношениях людей и обнажить все, что скрыто. На этом фоне публике может стать известно о больших проблемах в браке звезд и не исключено, что дело дойдет даже до официального развода, подытожили эксперты.