Таролог Королева сделала заявление о разводе Собчак и Богомолова

К звездной паре приковано пристальное внимание

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак уже немало лет счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Однако вокруг звездного семейства ходит уйма слухов. Недавно поднялась очередная волна сплетен о якобы изменах благоверного. На этом фоне известный эксперт по тонким материям Майя Королева сделала заявление о возможном разводе.

Сама Собчак заявила, что сплетни об изменах вызывают у нее недоумение. А она с юмором добавила, что "свечку не держала", так что не может быть уверенной в том, был факт неверности или нет. В любом случае, подобные разговоры очень удивляют "блондинку в шоколаде".

Королева же просканировала отношения в паре и отметила, что между супругами действительно присутствует недоверие. Развитие их семейной жизни может пойти по разным сценариям. Есть вероятность, что влюбленные заведут общих детей, но к этому они должны прийти сообща – нужно желание обоих для появления общего потомства.

При этом супругам грозят серьезные испытания, которые в конце концов могут привести к разводу. Впрочем, сама Собчак не раз подчеркивала, что со смехом относится к таким предположениям о ее семейной жизни. Судя по всему, блондинка по-настоящему счастлива в новом браке.

К слову, ранее патриот Олег Газманов набросился на Собчак после скандала.