Известный артист Мэбиас устроил драку с женщиной в баре

Дебошир задержан

Популярного актера Эрика Мэбиаса, известного по роли в любимом многими россиянами сериале "Дурнушка", задержали после конфликта в баре. Теперь знаменитости предъявлены обвинения в нападении и сопротивлении полиции при аресте. Сейчас он ожидает судебного разбирательства.

Инцидент произошел утром 20 февраля в одном из баров во Флориде. По данным источников, артист отдыхал в заведении со своей спутницей, и оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поведение женщины вызвало раздражение у других посетителей, что привело к конфликту.

Ситуация быстро вышла из-под контроля. Между спутницей актера и одной из женщин в баре началась перепалка, которая переросла в драку. В ходе инцидента агрессивный актер сначала толкнул свою подругу, а затем набросился на другую посетительницу.

Согласно полицейскому отчету, он повалил ее на землю и начал дергать за волосы, нанеся значительный вред. Очевидцы утверждают, что артист вырвал у нее пряди волос.

Прибывшие на место полицейские попытались задержать звезду, однако он оказал сопротивление, что лишь усугубило его положение. Теперь ему предстоит предстать перед судом, где будут рассматриваться все обстоятельства произошедшего.

К слову, ранее российского артиста наказали за дебош в самолете.