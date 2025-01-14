Знаменитого артиста Воловенко наказали за дебош в самолете

Актер повел себя вопиющим образом

Популярный российский артист Евгений Воловенко, известный по телепроектам "След" и "Папины дочки", получил штраф в размере 90 тысяч рублей за неподобающее поведение во время рейса Москва – Хабаровск. Инцидент произошел еще осенью прошлого года, однако информация о судебном решении стала известна только сейчас.

Как сообщили представители суда, артист, находясь в салоне эконом-класса, был в состоянии алкогольного опьянения. Его поведение вызвало недовольство пассажиров и экипажа. Актер демонстрировал пренебрежительное отношение к окружающим, неоднократно вызывал сотрудников без видимой необходимости, сквернословил, бесцельно перемещался по салону и даже хотел распахнуть дверь аварийного выхода.

Кроме того, он вступил в конфликт с одним из пассажиров, и даже попытался нанести ему удар в лицо. Требования экипажа прекратить неподобающее поведение актер игнорировал.

После посадки самолета в аэропорту Хабаровска знаменитость передали транспортной полиции. По итогам расследования он был признан виновным в хулиганстве и получил штраф в размере 90 тысяч рублей.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, к сожалению, не так редко знаменитости позволяют себе неприемлемое поведение в общественных местах. Например, недавно Лариса Долина устроила публичный скандал.