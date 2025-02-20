Алена Свиридова сильно пострадала на отдыхе в Европе

Алена Свиридова сильно пострадала в Европе
Алена Свиридова. Фото: соцсети
Певице тяжело ходить

Популярная российская певица Алена Свиридова получила серьезную травму во время отдыха во Франции. Любимица публики подробно рассказала журналистам о неприятном инциденте, который произошел в январе в Ницце.

Певица сообщила, что в один из приятных европейских вечеров поскользнулась на мраморной лестнице, потому что было очень темно. Сначала ей казалось, что обошлось без серьезных последствий – звезда была уверена, что не сломала кости, но при этом все же сильно растянула связки.

Артистка пожаловалась, что после инцидента ходила с опухшей лодыжкой. Она с иронией добавила, что даже катание на лыжах не принесло ей травм, а вот расслабленное состояние после ужина сыграло злую шутку – она не смогла преодолеть лестницу.

К сожалению, спустя некоторое время выяснилось, что повреждение оказалось серьезнее, чем думала звезда. Артистка в итоге получила перелом и теперь вынуждена носить лангетку. По ее словам, этот перелом можно считать относительно "удачным", так как обошлось без смещения.

Из-за травмы любимице публики придется временно отказаться от активного образа жизни, но певица сохраняет оптимизм и уверена, что вскоре восстановится.

К слову, ранее Свиридова показала откровенную фотографию в мини-бикини.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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