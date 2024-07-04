Алена Свиридова показала откровенную фотографию в мини-бикини

Алена Свиридова показала откровенную фотографию в мини-бикини
Алена Свиридова. Фото: соцсети
61-летняя певица поступила смело

Откровенный контент стал своего рода нормой для социальных сетей. Знаменитости из разных стран мира регулярно публикуют горячие фотографии, на которых позируют в одном белье, а то и вовсе без одежды.

Настоящий фурор в социальных сетях произвела популярная российская певица Алена Свиридова. Звезда не постеснялась выложить яркую летнюю фотографию, на которой предстала в мини-бикини.

61-летняя любимица публики показала своим поклонникам, как выглядит без одежды на седьмом десятке. Модный черно-белый купальник подчеркнул талию знаменитости и ее длинные ноги. В комментариях Алену похвалили за смелость и отметили, что она прекрасно сохранилась.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию звезды киноленты "Жестокие игры".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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