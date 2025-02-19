Чичерина жестко ответила обидевшему ее певцу Леве "Би-2"*

Артистка не стала терпеть оскорбления

Юлия Чичерина резко высказалась в ответ на критику со стороны Егора Бортника* из группы "Би-2". Как известно, беглый музыкант с неоднократно высказывался о певице-патриотке с особой ненавистью. Девушка долгое время молчала, но теперь решила отреагировать на оскорбление.

Знаменитость напомнила, что артист оказался в положении предателя, который теперь вынужден жить с этим клеймом. Что касается нелестных высказываний в адрес певицы, ей они напоминают детскую истерику, направленную на привлечение внимания.

Певица заявила, что у бывшего коллеги сейчас непростая ситуация: он живет за границей, испытывает постоянное чувство упущенной выгоды и становится объектом шуток известных пранкеров. Например, буквально недавно, беглеца вывели на чистую воду. Иноагент честно рассказал, сколько денег отправляет враждующим с Россией государству. Чичерина добавила, что такому человеку остается только посочувствовать.

Этот конфликт стал еще одним эпизодом в череде публичных разногласий между артистами, оказавшимися по разные стороны политических и общественных взглядов. Многие патриоты не стесняются в выражениях и честно говоря о том, что думают о беглецах-предателях.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации