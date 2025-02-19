Одиозный певец сообщил о своих "заслугах" перед соседним государством

Фронтмен популярного некогда в нашей стране музыкального коллектива "Би-2" Егор Бортник*, известный под псевдонимом Лева, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом конкретно описал, как помогает украинскому государству.

Во время разговора знаменитость, давно покинувшая родину, похвастался, что каждый месяц перечисляет в Незалежную по целых 5 тысяч евро через фонд, с которым активно взаимодействует. По его словам, на данный момент сумма переведенных средств уже перевалила за 100 тысяч евро. Он также отметил, что приобрел две кареты скорой помощи и большой автобус для нужд этой республики.

Кроме того, одиозный музыкант признался, что если бы у него была возможность, он вложил бы свои капиталы в закупку реактивных снарядов для смертоносного комплекса HIMARS, которым любят пользоваться всушники. Он подчеркнул, что делает пожертвования регулярно, несмотря на то, что последние два года практически не зарабатывает.

Кроме того, музыкант объявил, что помогает людям из России переезжать за границу. Он оказывает содействие в получении виз и адаптации в европейских странах.

К слову, ранее артиста назвали "убогим" после фотографии с подбитым танком у Кремля. А ведь еще совсем недавно беглого музыканта очень любили в России.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации