Куценко устроил сцену из-за скандала с обнаруженным в его машине телом

Куценко устроил грязную сцену из-за скандала с трупом
Гоша Куценко. Фото: Svklimkin. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https:/wikimedia.org
Артист повел себя некрасиво

Актер Гоша Куценко впервые высказался по поводу истории с принадлежащим ему автомобилем "Запорожец", в котором ранее было найдено тело женщины. Судя по всему, скандал сильно задел знаменитость: вместо того, чтобы дать журналистам комментарий, он устроил некрасивую сцену.

Недавно журналистка спросила актера, что стало с той самой машиной, о которой так много писали СМИ. Однако вместо разъяснений он резко прервал разговор, показав средний палец, и отказался отвечать на вопросы. После этого артист развернулся и ушел, не сказав ни слова.

Напомним, 19 января в "Запорожце", который принадлежит звезде, было обнаружено тело женщины. Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. По данным следствия, во время совместного распития алкоголя у него произошел конфликт с жертвой, в ходе которого он нанес ей ножевые ранения. После этого преступник спрятал тело в салоне незапертой машины, где его позже и обнаружили.

Скандал с автомобилем вызвал широкий общественный резонанс, однако Куценко явно абсолютно не хочет комментировать эту историю.

Источник: Telegram-канал "Звездная пыль" ✓ Надежный источник
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