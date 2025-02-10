Тейлор Свифт захотела вычеркнуть Блейк Лайвли из жизни после скандала

Артистка недовольна, что ее имя использовали в корыстных целях

Певица Тейлор Свифт в ярости, что ее подруга Блейк Лайвли использовала ее имя, когда угрожала своему коллеге по фильму "Все закончится на нас" Джастину Бальдони. Так актриса хотела заставить партнера следовать всем правкам в сценарий, которые придумала она.

СМИ сообщали, что в своих угрозах она сравнивала себя с Кхалиси – персонажем из сериала "Игры дракона", а своего супруга Райана Рейнольдса и подругу Тейлор Свифт называла "драконами", с помощью которых может разделаться с неугодными.

"Свифт узнала, что Лайвли "неправомерно использовала ее имя в течение длительного времени, например, сказала молодой актрисе, что Тейлор "взяла ее на роль", чего на самом деле не было", – говорят источники.

После это певица решила вычеркнуть Лайвли из своей жизни, чтобы не угодить в большую череду неприятностей, вызванных непростым характером актрисы. Ее представители уверяют, что артистка не имеет никакого отношения к созданию картины "Все закончится на нас".