Куценко втянули в преступление: в машине актера спрятали труп

Куценко втянули в преступление: в машине актера спрятали труп
Гоша Куценко. Фото: АГН "Москва"
Злоумышленника уже задержали

Правоохранители обнаружили изрезанное тело молодой женщины в автомобиле, припаркованном возле одного из московских домов на Кутузовском проспекте. После изучения документов выяснилось, что "Запорожец" был оформлен на имя известного актера Гоши Куценко.

Одним утром прохожие заметили следы крови и неизвестное тело внутри накрытой машины, сразу же обратившись в полицию. Выяснилось, что в предполагаемый момент преступления артист был в отъезде – он снимался в новом проекте в Ессентуках. Поэтому следствие начало поиски подозреваемого в убийстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Москвы

По горячим следам удалось найти вероятного убийцу. Им оказался 30-летний мужчина, который уже дал признательные показания. Выяснилось, что свою подругу он убил во время застолья, а после решил спрятать тело поблизости – машину, укрытую брезентом, подозреваемый счел лучшим местом. 

Сам артист пока никак не прокомментировал инцидент, но известно, что к нему у следствия вопросов нет – Куценко не имеет отношения к совершенному преступлению, в него его втянули случайно.

Ранее сообщалось, что у Гоши Куценко нашли долгов на 700 тысяч рублей.

Источник: Baza

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