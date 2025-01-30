"Мракобесы": Собчак заступилась за Лолиту после скандала с отменой концертов

Блондинка вставила свои пять копеек

Звезда социальных сетей и теледива Ксения Собчак высказалась в поддержку коллеги по отечественному шоу-бизнесу Лолиты Милявской, чьи концерты в разных городах пытаются сорвать активисты. Певица попала в скандальную ситуацию – общественники упорно стараются лишить ее возможности выступать.

Журналистка отметила, что исполнительница не боится отстаивать свои права и правильно сделала, когда решила обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить действия тех, кто добивается отмены ее выступлений.

Блондинку порадовала твердость и смелость артистки, которая таким образом решила противостоять давлению общественности. Она выразила удивление по поводу активности людей, стремящихся помешать певице выступать. По мнению журналистки, подобные действия выглядят абсурдными, ведь артистка никому не причиняет вред и всего лишь занимается своим делом, даря зрителю радость.

Она посоветовала критикам певицы оставить ее в покое и не мешать развлекать своих слушателей.

"Молодец, что не боится бороться с мракобесами", – поделилась своим мнением звезда.

К слову, недавно Собчак жестко проехалась по жене Дональда Трампа. Первая леди США впала в немилость блондинки из-за одного решения – выбора странного образа.