Актер Алексей Чадов угодил в скандал из-за дележки прибыли

Знаменитость в шоке от случившегося

Алексей Чадов, известный актер, который недавно попробовал себя в роли режиссера, сценариста и продюсера, оказался в центре грандиозного скандала. Все произошло из-за киноленты "За ВДВ", которая в прокате вышла под названием "За Палыча!".

При выпуске картины актер сотрудничал с продюсером Максимом Боевым, с которым договорился о разделении прибыли пополам. Однако в итоге произошел конфликт, и Чадов теперь обвиняет Боева в нарушении условий договора.

Актер занимался сценарной работой, привлек финансирование и решал организационные вопросы на съемках, тогда как продюсер передал производство картины фирме, которой управляет его супруга.

Теперь актер утверждает, что его экс-партнер не выплатил ему оговоренные деньги и намеренно пытается увернуться от выполнения своих обязательств. Обделенный артист заявил, что в настоящее время между ними идет судебное разбирательство по этому вопросу.

В прессе появилась информация, что сумма, на которую претендует артист, составляет 75 миллионов рублей. В ответ на нападки оппонент звезды захотел разорвать обсуждаемый договор. Культурный деятель при поддержке супруги теперь настаивает, что "За ВДВ" и "За Палыча!" – это две разные картины, поскольку в официальных документах фигурирует именно первое название.

К слову, ранее громкий скандал с откровенной сценой в исполнении Асмус получил неожиданное продолжение.