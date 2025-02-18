Живущий в США актер Воробьев грубо обозвал женщин и нарвался на критику

Живущий в США актер Воробьев грубо обозвал женщин и нарвался на жесткую критику
Алексей Воробьев. Кадр: соцсети
Артисту пришлось отбиваться от недовольных

Алексей Воробьев, давно покинувший Россию и припеваючи живущий в США, оказался в центре скандала после своих грубых высказываний о женщинах. Артист заявил, что девушки, использующие макияж, не являются "полноценной личностью", что вызвало бурную реакцию в Сети. После волны критики ему пришлось объясняться перед недовольными.

В новом видеообращении артист посетовал, что получил множество сообщений, в которых подписчицы в эмоциональной форме указывали на ошибочность его суждений.

Он с непроницаемым лицом заявил, что готов согласиться с их позицией. После чего саркастически добавил, что, конечно же, он неправ, а правы именно те, кто его критикует. 

После этого артист подчеркнул, что не изменил свою точку зрения, а еще раз убедился в ее правильности. Он напомнил, что в своем первом заявлении говорил о том, что полноценная личность не нуждается в одобрении окружающих и ей все равно на мнение других. По его мнению, резкая реакция аудитории только подтверждает эти слова.

Изначально актер заявлял, что женщины, пользующиеся косметикой, стремятся получить внешнюю оценку, а значит, зависят от чужого мнения и являются "неполноценными личностями".

К слову, недавно артист лишился крыши над головой. Жизнь на чужбине оказалась не такой безоблачной. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В ООН определили место Зеленского в "новой Украине"

Прозвучала очень четкая позиция

Евросоюз объявил о новом ударе по России

Брюссель готов пойти против Вашингтона, если потребуется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей