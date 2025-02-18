Живущий в США актер Воробьев грубо обозвал женщин и нарвался на критику

Артисту пришлось отбиваться от недовольных

Алексей Воробьев, давно покинувший Россию и припеваючи живущий в США, оказался в центре скандала после своих грубых высказываний о женщинах. Артист заявил, что девушки, использующие макияж, не являются "полноценной личностью", что вызвало бурную реакцию в Сети. После волны критики ему пришлось объясняться перед недовольными.

В новом видеообращении артист посетовал, что получил множество сообщений, в которых подписчицы в эмоциональной форме указывали на ошибочность его суждений.

Он с непроницаемым лицом заявил, что готов согласиться с их позицией. После чего саркастически добавил, что, конечно же, он неправ, а правы именно те, кто его критикует.

После этого артист подчеркнул, что не изменил свою точку зрения, а еще раз убедился в ее правильности. Он напомнил, что в своем первом заявлении говорил о том, что полноценная личность не нуждается в одобрении окружающих и ей все равно на мнение других. По его мнению, резкая реакция аудитории только подтверждает эти слова.

Изначально актер заявлял, что женщины, пользующиеся косметикой, стремятся получить внешнюю оценку, а значит, зависят от чужого мнения и являются "неполноценными личностями".

К слову, недавно артист лишился крыши над головой. Жизнь на чужбине оказалась не такой безоблачной.