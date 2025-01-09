Переехавший в США российский певец Воробьев лишился дома из-за пожара

Переехавший в США российский певец лишился крыши над головой
Алексей Воробьев. Кадр: соцсети
Жизнь на чужбине оказалась не такой безоблачной

Алексей Воробьев, известный актер и музыкант, оказался среди тех, кто пострадал от сильных пожаров в Лос-Анджелесе. Российская звезда давно перебрался за границу и успешно строит карьеру в Соединенных Штатах. Однако знаменитости пришлось столкнуться с серьезной проблемой. Из-за угрозы распространения огня он был вынужден покинуть свой дом.

Артист признался, что до последнего момента надеялся избежать эвакуации. Он поливал водой территорию вокруг дома, стараясь минимизировать риск возгорания от летящих искр.

Однако ситуация обострилась, и Воробьев принял решение уехать. Вместе с собой он взял своего корги, признавшись, что именно за питомца переживал больше всего. По словам артиста, несмотря на всю сложность ситуации, он старается сохранять позитивный настрой, ведь самое главное – безопасность близких.

С начала января в округе Лос-Анджелес бушует масштабный лесной пожар. Пламя охватило более 6400 гектаров, что вынудило многих жителей покинуть свои дома. Спасательные службы продолжают бороться с огнем, одновременно организуя эвакуацию жителей из опасных районов.

К слову, ранее Воробьев рассказал о сложностях работы в Голливуде.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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