Лолита осталась недовольна после повышения пенсии

Звезда крайне разочарована

Лолита Милявская эмоционально отреагировала на повышение своей пенсии. Звезда явно дала понять, что радоваться тут нечему. Мизерные выплаты от государства привели артистку в бешенство.

По словам певицы, теперь ей выплачивают 27 тысяч рублей, но этих денег едва хватает на оплату квартиры. Она отметила, что коммунальные расходы составляют 24 тысячи. Таким образом на себя можно потратить лишь оставшиеся 3 тысячи.

Свое недовольство артистка выразила в видео, опубликованном в социальных сетях. В ролике она попыталась собрать продуктовую корзину, ориентируясь на сумму, оставшуюся после оплаты жилья.

По итогу, в такую сумму укладываются лишь самая дешевая колбаса, яйца и кукурузные хлопья. В завершение звезда иронично заметила, что в таком случае остается пить водопроводную воду и питаться только пять дней в месяц.

Поклонники звезды активно обсуждают ее заявление, люди разделились во мнениях. Многие согласились с тем, что пенсии в нашей стране действительно невысокие, но большинство пожилых людей получают намного меньше. Тем более, у певицы есть другие источники дохода и ее слова выглядят скорее саркастично.

К слову, недавно за Лолиту пришлось заступаться известной телеведущей Ксении Собчак.