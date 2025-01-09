Лолита назвала Шаляпина неподходящим женихом

Артистка четко обозначила причину

Скандально известная своим эпатажным поведением исполнительница Лолита Милявская отклонила идею о браке с артистом Прохором Шаляпиным, заявив, что он не соответствует ее представлениям о потенциальном партнере. Она отметила, что будущий возлюбленный определенно должен быть моложе и более привлекательным.

Артистка, известная своим горячим темпераментом, была замужем пять раз. В последнее время она не скрывает своего желания снова вступить в брак. В своем блоге звезда заявила, что ищет обеспеченного мужчину, и даже призналась, что идеалом считает миллиардера Руперта Мердока. Однако певица с сожалением отметила, что богатей уже женат, и приходится рассматривать другие варианты.

Поклонники решили помочь певице с выбором и предложили кандидатуру Шаляпина, известного своей любовью к наслаждениям, гедонистическому образу жизни и женщинам постарше. Однако исполнительница категорически отказалась от этого предложения, подчеркнув, что претендент недостаточно молод для нее.