Лолита назвала Шаляпина неподходящим женихом

Лолита отказалась выйти замуж за известного певца
Лолита Милявская. Фото: АГН "Москва"
Артистка четко обозначила причину

Скандально известная своим эпатажным поведением исполнительница Лолита Милявская отклонила идею о браке с артистом Прохором Шаляпиным, заявив, что он не соответствует ее представлениям о потенциальном партнере. Она отметила, что будущий возлюбленный определенно должен быть моложе и более привлекательным.

Артистка, известная своим горячим темпераментом, была замужем пять раз. В последнее время она не скрывает своего желания снова вступить в брак. В своем блоге звезда заявила, что ищет обеспеченного мужчину, и даже призналась, что идеалом считает миллиардера Руперта Мердока. Однако певица с сожалением отметила, что богатей уже женат, и приходится рассматривать другие варианты.

Поклонники решили помочь певице с выбором и предложили кандидатуру Шаляпина, известного своей любовью к наслаждениям, гедонистическому образу жизни и женщинам постарше. Однако исполнительница категорически отказалась от этого предложения, подчеркнув, что претендент недостаточно молод для нее.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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