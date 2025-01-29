Лолита жестко ответила на отмену концертов по России

Лолита жестко ответила на отмену концертов по России
Лолита Милявская. Фото: Sefer azeri / wikimedia.org
Знаменитость решила наказать своих обидчиков

Певица Лолита, у которой сорвался концерт в Кемерове и Новокузнецке после возмущения общественников, решила жестко ответить на все претензии и попытки помешать ей выступать перед публикой. Знаменитость написала обращение в Следственный комитет с просьбой проверить участников движения "Русская община" на экстремизм.

По ее словам, сейчас активисты постоянно пишут личные сообщения россиянам, в общественные чаты с просьбой не допустить выступления артистки. Ее концерты они называют "шабашем", которому нужно противостоять. Лолита указывает, что все они действуют по одному сценарию.

В результате вскоре после такой рассылки организаторы представления в Кемерове сообщили певице, что вынуждены срочно провести в зале ремонтные работы – поэтому в назначенные даты она выступить не сможет. 

"Нужно присовокупить несколько фамилий, "экстремизм" и все такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведется какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае", – оценила происходящее Милявская.

Ранее сообщалось, что концертный тур Лолиты по России оказался под угрозой срыва.

Источник: SHOT
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