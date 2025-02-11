Лолита публично скинула юбку на сцене после обвинений властей в Красноярске

Звезда устроила акцию протеста из-за слов о пошлости на ее представлениях

Певица Лолита Милявская, вопреки возмущениям властей Красноярска, все же приехала в город и дала концерт. Артистка воспользовалась сценой, чтобы публично ответить депутату Елене Пензиной, обвиняющей ее в пошлости и вульгарности, – знаменитость скинула юбку и предстала перед зрителями в провокационно обтягивающем комбинезоне.

Во время представления певица заявила, что пыталась одеваться так, как требует от нее социум в 61-летнем возрасте, прикрывая все выпирающие места своей фигуры. Однако продержаться долго не вышло.

"Вы же не на это пришли (смотреть)" – сказала она, скинув юбку под бурные овации.

Лолита предстала перед публикой в черном обтягивающем комбинезоне с открытым декольте. Украшали наряд стразы, раскиданные по всей поверхности одежды, а также тонкий пояс на талии.

После своей акции протеста знаменитость указала, что каждый зритель уйдет с ее концерта в подобном комбинезоне – пусть не снаружи, но внутренне. Так она пыталась сказать, что раскрепостит людей настолько, насколько получится.

Ранее Лолита пообещала наказать общественников, которые выступают против ее концертов в России и пытаются сорвать мероприятия в различных городах.