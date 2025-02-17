"Сволочь такая": Снигирь рассказала об обиде на Борисова

"Сволочь такая": Снигирь рассказала об обиде на Борисова
Юлия Снигирь. Кадр: YouTube.com
Артистка до сих пор не может простить коллегу на нелестное замечание

Актриса Юлия Снигирь рассказала, как во время подготовки к съемкам "Мастера и Маргариты" на роль Мастера пробовали номинанта на "Оскар" Юрия Борисова. Отношения с актером у нее не сложились сразу из-за колкого замечания парня на кинопробах.

По словам Снигирь, во время беседы Борисов поинтересовался, почему на роль Маргариты берут актрису, не учитывая ее возраст. Такое замечание он сделал, намекая на то, что значительно младше своей возможной партнерши по кинофильму. Как известно, между ними десятилетняя разница.

"Юра, сволочь такая… Это было очень неприятно", – вспомнила Юлия.

В итоге на главную роль утвердили ее супруга Евгения Цыганова, который больше подходил Снигирь в возрастном плане. Однако работать с мужем было непросто. Как призналась актриса, они постоянно спорили и ругались по поводу различных сцен дома, поскольку у них было разное представление о конечном итоге.

Ранее Снигирь нелестно высказалась о Константине Богомолове. По ее словам, работать с режиссером очень трудно из-за того, что во время репетиций он ведет себя как сволочь и тиран.

Источник: YouTube
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