Панин* задался вопросом отношения номинанта на "Оскар" Борисова к СВО

Как известно, ранее знаменитость избегал громких лозунгов

Сбежавший из России артист Алексей Панин* отреагировал на новость, что его коллегу Юрия Борисова номинировали на "Оскар" за роль второго плана в "Аноре". По его словам, не имеет особого значения, получит ли актер высокую награду – на самом деле он уже является победителем.

Панин* считает, что Борисов действительно является профессионалом своего дела, который достоин большого признания. Он очень рад, что актеру выпала такая честь.

"Он очень хороший актер и безусловно достоин больших наград в кино. Будем надеяться, что он получит свой "Оскар", хотя он в любом случае уже победил", – уверен звезда "Жмурок".

Однако и вопросы к Юрию у него есть. Например, уже несколько дней Панин* размышляет о том, скажет ли Борисов что-либо об СВО в случае своей победы. Сам он, как известно, всецело поддерживает Украину.

Знаменитость дополнительно отметил, что мечтает продемонстрировать Западу фильм "Груз 200" режиссера Алексея Балабанова. По его словам, картина тоже достойна "Оскара" и он не понимает, почему в России ее до сих пор не запретили.

Ранее Панин* с восторгом отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов