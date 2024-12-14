Самбурская раскрыла главное новогоднее желание

Знаменитость больше заботит материальное

Популярная российская артистка Настасья Самбурская поделилась своими планами на Новый год и раскрыла, что ее главным желанием в этот раз стали деньги на покупку квартиры. Знаменитость рассказала, что собирается отпраздновать главное торжество года в Москве в компании друзей и не планирует уезжать из столицы.

Девушка объяснила, что отказалась от поездок за рубеж из-за высокого курса доллара и желания сэкономить средства. Она отметила, что покупка квартиры требует значительных затрат, поэтому зарубежный отдых в ее планы пока не входит.

На вопрос о том, как она планирует провести праздники, актриса с юмором заявила, что в качестве отдыха может позволить себе лишь поездку в санаторий. Знаменитость призналась, что старается подходить к финансовым вопросам рационально, чтобы достичь своей главной цели.