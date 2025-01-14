Самбурская рассекретила имя своего будущего сына

Самбурская рассекретила имя своего будущего сына
Анастасия Самбурская. Фото: соцсети
Девушка поделилась личными переживаниями с поклонниками

Известная российская актриса и певица Настасья Самбурская решила использовать искусственный интеллект, чтобы увидеть, как могут выглядеть ее дети. Звезда осталась впечатлена результатами, особенно предложенным образом сыночка.

По словам девушки, она надеется, что в будущем у нее действительно родится такой ребенок. Она также рассекретила имя будущего наследника. Звезда назвала бы малыша Оскаром. Она с юмором отметила, что давно мечтает заполучить Оскар.

На данный момент у 37-летней актрисы нет детей, и она не состоит в браке. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что девушка якобы нашла избранника и даже посетила ЗАГС, а после отправилась в свадебное путешествие, однако она эти предположения опровергла. Актриса пояснила, что пока не планирует связывать себя узами брака, но впрочем, как и многие женщины, очень хочет завести семью.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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