Самбурская попала в черный список артистов

Знаменитость очень возмущена

Популярная артистка и певица Настасья Самбурская поделилась, что столкнулась с неожиданной проблемой в профессиональной деятельности: она попала в некий черный список артистов. По словам знаменитости, речь идет не о конкретном заведении или бренде, а о некоторых музыкальных кругах. Девушка призналась, что не может раскрыть подробности, но отметила, что оказалась в так называемом стоп-листе без каких-либо объективных причин.

Артистка выразила недоумение по поводу ситуации. Она подчеркнула, что ее вокальные данные тут ни при чем, так как она уверена в своем профессионализме. Звезду удивляет, что в музыкальной индустрии судьбы исполнителей часто зависят от решений небольшой группы людей, которые, по ее словам, распоряжаются карьерой артистов на свое усмотрение. Она добавила, что ей неприятно осознавать подобное положение вещей.

"Удивляет, что судьба артистов находится в руках кучки людей, которые решают, как будет", – с негодованием подчеркнула звездная исполнительница.

Разумеется, несмотря на сложившиеся обстоятельства, талантливая артистка намерена продолжать свою работу и искать новые возможности для самореализации.

К слову, ранее Самбурская раскрыла детали ссоры с Летучей. Звезды даже не здороваются.