Вид Самбурской в нижнем белье произвел фурор у россиян

Звезда показала свои достоинства на камеру

Актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице новое видео, на котором продемонстрировала свою актуальную спортивную форму. Знаменитость засняла себя в одном нижнем белье и похвасталась накаченным прессом.

37-летняя звезда "Универа", как известно, в последнее время очень много внимания уделяет собственной фигуре. Она старается придерживаться диеты и регулярно занимается спортом, благодаря чему не стесняется показывать тело в откровенных образах.

В этот раз она решила показать, каких успехов удалось достичь в последнее время. Самбурская сняла себя в зеркале, подняв руку вверх и оголив живот.

Публикация, ожидаемо, произвела у россиян фурор. Некоторые восторгались красивой фигурой Настасьи, а другие были недовольны тем, что она позволяет себе столь откровенные видео в соцсетях.