Умерла звезда нашумевшей киноленты "Бумер" Зобнин

Умерла звезда нашумевшей киноленты "Бумер"
Фото: www.unsplash.com
Причиной смерти стала тяжелая болезнь

В прессе появилась информация о смерти Анатолия Зобнина, известного по роли в нашумевшей киноленте "Бумер". По данным источников, он находился в больнице в тяжелом состоянии. Причиной фатального ухудшения здоровья стали пневмония и онкологическое заболевание, с которым он боролся в последние годы.

Зобнин сыграл в культовой картине 2003 года персонажа по прозвищу Прикинутый. Эта роль стала для него единственной в кино. Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, созданный им образ запомнился зрителям.

До съемок в "Бумере" Зобнин занимался совсем другой деятельностью. Он окончил МГУ имени Невельского, связал свою карьеру с судебной сферой, а в конце 90-х переехал в Москву. Как он оказался на съемочной площадке фильма, остается неизвестным, но его участие в проекте стало очень успешным, зрители высоко оценили игру актера.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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