Какие российские знаменитости умерли в 2024 году

Россия лишилась сразу нескольких выдающихся артистов и популярных личностей

Ушедший 2024 год был богатым на потери среди российских знаменитостей. Из жизни многие ушли на фоне долгой борьбы с различными болезнями. "Утро.ру" собрало список всех, с кем пришлось проститься.

Январь

В первом месяце 2024 года скончались два выдающихся артиста: Константин Желдин, известный своей ролью следователя гестапо Холтоффа в "Семнадцати мгновениях весны", и Юрий Соломин.

Март

В марте этот мир покинули руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт и комментатор Василий Уткин. Они скончались из-за продолжительных недугов.

Апрель

В начале месяца скончался певец Евгений Кунгуров. Утверждается, что в последнее время он страдал от психического заболевания.

Май

После нескольких лет борьбы с онкологией из жизни ушла Анастасия Заворотнюк. Актрисе было 53 года.

Июнь

Летом не стало сына популярного модельера Вячеслава Зайцева Егора. Его похоронили рядом с отцом.

Сентябрь

Скончался известный телеведущий Александр Масляков. Известно, что после ковида у него нашли опухоль в легких. Позже умер известный актер Роман Мадянов – у него тоже была онкология.

Октябрь

В октябре умер композитор Вячеслав Добрынин. В последние годы он практически не ходил и не разговаривал из-за последствий инсульта.

Ноябрь

В середине месяца не стало Светланы Светличной, которая страдала от деменции, вызванной опухолью, а за ней скончался и бывший солист "На-На" Владимир Левкин. Также при загадочных обстоятельствах не стало пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского.